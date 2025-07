São Paulo recebe visita de representantes do Stuttgart, da Alemanha; veja detalhes

Nesta segunda-feira, o São Paulo recebeu a visita de representantes do Stuttgart, da Alemanha, no SuperCT, na Barra Funda. O encontro entre dirigentes estreitou ainda mais as relações entre os dois clubes e foi registrado pelo Tricolor nas redes sociais.

A relação entre São Paulo e Stuttgart teve início recentemente, quando as equipes fecharam uma parceria mirando o intercâmbio de conhecimento e de jogadores das categorias de base, além da aproximação entre os clubes.

O grupo de dirigentes do Stuttgart foi recepcionado pelo presidente do São Paulo, Julio Casares no SuperCT. O mandatário entregou camisas do São Paulo à delegação do time alemão e conversou com os profissionais.

Na sequência, os representantes do Stuttgart, acompanhados pelo diretor-adjunto das categorias de base do São Paulo, Douglas Schwartzmann, e pelo ex-jogador e embaixador do time europeu, o brasileiro naturalizado alemão Cacau, conheceram as instalações de treino do CT e acompanharam a reapresentação do elenco principal.

Além da parceria para o intercâmbio, os times sub-19 de São Paulo e Stuttgart estão na Copa New Balance, disputada no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP).