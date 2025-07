Apresentado no São Paulo, Tapia destaca versatilidade: 'Conheço o esquema'

O chileno Gonzalo Tapia foi apresentado na tarde de hoje no SuperCT como novo reforço do São Paulo. Ele chega por empréstimo até junho de 2026, com opção de compra fixada.

Versatilidade. "O esquema me acomoda pelas duas pontas. Conheço muito o esquema desde muito pequeno. Não tenho posição fixa. Posso jogar no meio ou na ponta. O Crespo vai decidir onde é melhor."

Primeiras impressões. "Foi impressionante o ambiente do clássico. O que os torcedores empurram. É imponente e te dá uma energia extra para poder jogar, ganhar o clássico, entrar com motivação máxima. Não só nos clássicos, assim vai ser o ano todo e isso é maravilhoso."

Papo antes de aceitar. "Tive uma conversa com Galoppo no River, falou maravilhas do clube. Não é necessário que falem do clube, quando alguém fala do São Paulo é um clube enorme, um dos maiores do Brasil e mais conhecidos do mundo. Não é necessário perguntar por que só pelo nome sabemos o que nos espera.

Confira outras respostas de Tapia na apresentação:

Crespo

"Já havia visto a comissão. Gosto muito da ideia deles, quero entender o que eles querem de mim e aos poucos vou pegando para dar meu melhor."

Tiago Nunes

"Agradeço muito a ele por tudo que meu na Católica. Ele muitas vezes falou do futebol brasileiro, da liga competitiva, de como é lindo jogar aqui."

Momento

"Não me preocupa os últimos seis meses. Aprendi muito, levo muitas coisas positivas do clube. Isso vai me servir aqui. É um novo desafio, estou focado no São Paulo. Sinto que vai ser muito bonito aqui."

Estreia

"Estrear em um clássico é charmoso. Ganhando ainda. Foi um ambiente muito bonito, jogamos muito bem. Foi muito bom não só pelo resultado, mas pelo jogo. Sobre a temporada, equipe como o São Paulo tem que lutar por tudo."

Motivação

"Vir a uma equipe grande no Brasil, que briga por tudo. E também o corpo técnico, o projeto do clube."

Referências

"Assisto muito futebol, mas não tenho jogadores específicos de referência. Foco em diversos jogadores par pegar o melhor de cada um. Tanto por fora quanto por dentro, fiz por muito tempo. Aprendo muito vendo os outros."

Contrato

"Não penso em convencer ninguém, foco partida a partida, treinar bem, jogar bem."

Luciano

"Luciano é um grande jogador, não só o que fez no clássico, que foi enorme, mas o que vem fazendo em sua carreira. É legal tem um companheiro assim na equipe vou aprender muito ao lado dele."

Papos antes de chegada

"Galoppo falou o melhor do clube, foi feliz aqui. Falou dos torcedores, da cidade, maravilhas de tudo. A comissão acha que eu posso dar à equipe algo muito positivo e eu também acho isso."