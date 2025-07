Santos quis reforço do Palmeiras, mas contratou outro paraguaio mais barato

O Santos buscou Ramon Sosa, reforço do Palmeiras, antes de conseguir contratar outro atacante paraguaio: Gustavo Caballero.

Ramon Sosa, então no Nottingham Forest, e Brian Rodríguez, uruguaio do América-MEX, eram as prioridades do clube. Os valores necessários, porém, afastaram qualquer possibilidade para o Peixe. Sosa pode custar até 14 milhões de euros (R$ 91 mi) ao Palmeiras, enquanto o América pediu 8 milhões de euros (R$ 52 mi) por Brian.

Sem a mesma capacidade financeira do rival, o Santos buscou no mercado um jogador de características semelhantes e menor preço. O escolhido pelo scout foi Gustavo Caballero, do Nacional-PAR.

O UOL ouviu que o atleta "é tecnicamente um pouco abaixo, mas de características muito semelhantes em relação ao Sosa": atacante rápido, forte e mais ataque ao espaço do que drible. Caballero tem 1,86 m de altura. O preço é bem menor em comparação com o investimento palmeirense.

O Santos venceu a concorrência de Vitória de Guimarães (POR) e Paris FC (FRA) para acertar essa contratação. O pagamento parcelado até 2028 tinha sido recusado pelo Nacional, mas o jogador pediu para atuar no Peixe de Neymar e convenceu seu clube.

Aos 23 anos, Caballero tem 10 gols e uma assistência em 24 jogos no ano. Ele chega ao Brasil hoje para exames médicos e assinatura do contrato. Anteriormente, o Santos acertou com o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Willian Arão. O Peixe ainda tenta Mayke, do Palmeiras.