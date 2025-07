Santos acerta contratação de atacante paraguaio

O Santos está acertado com Gustavo Caballero. O presidente Marcelo Teixeira confirmou a contratação do atacante paraguaio, que fará exames nesta segunda-feira e, caso seja aprovado, assinará um contrato definitivo.

"Fizemos uma contratação agora, que é importante. Um perfil de jogador que o Santos não possui. Sempre o critério principal: existe base um jogador semelhante? Não, não temos nem na base um jogador com essas características de atacante veloz, agudo, que faça gols, artilheiro hoje do Campeonato Paraguaio, jogador da seleção. Definitivo, adquirimos 50% e temos a possibilidade de exercer outros 40%. É uma contratação importante. Não é uma aposta. É um jogador que vem muito bem referendado pelos scouts, treinador e comissão técnica. Não estamos fazendo nada diferente daquilo que temos como diretrizes do trabalho", disse o mandatário à Santa Cecília TV.

Gustavo Caballero tem 23 anos e estava no Nacional, do Paraguai. Ele ainda soma passagem pelo Sportivo Ameliano, também do seu país natal.

Nesta temporada, o atacante soma 10 gols e uma assistência em 24 partidas pelo Nacional. A sua última aparição pelo clube foi no dia 30 de maio, quando guardou duas bolas na rede e deu um passe para tento na vitória de 4 a 2 sobre o General Caballero JLM.

O garoto, que costuma jogar aberto pelas pontas, foi o artilheiro da Liga Paraguaia Apertura 2025, com nove gols.

O Santos vem de derrota para o Mirassol e está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Peixe volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Internacional, pela 16ª rodada do torneio. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).