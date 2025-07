Saiba por que Crespo indicou a contratação de Tapia e o São Paulo aceitou

Gonzalo Tapia foi anunciado na última semana como novo reforço do São Paulo e fez sua estreia no dia seguinte, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante chileno, emprestado pelo River Plate, é o primeiro reforço oferecido pela diretoria do São Paulo ao técnico Hernán Crespo e chega para dar mais opções ao setor ofensivo tricolor, bastante prejudicado com as lesões de nomes como Calleri, Lucas e Oscar.

Gonzalo Tapia tem 23 anos e foi revelado pela Universidad Católica. Após se destacar pelo clube chileno, o atacante se transferiu ao River Plate no ano passado, mas não conseguiu se firmar no time argentino, recebendo poucas oportunidades para mostrar seu valor.

Ciente da situação de Tapia no River, Hernán Crespo sugeriu a contratação do atacante à diretoria são-paulina, que conseguiu viabilizar a transferência pelo bom relacionamento que possui com a alta cúpula dos Millonarios, além da necessidade de os argentinos se desfazerem de um atleta estrangeiro por causa do limite de jogadores nascidos fora do país imposto pela federação local.

A avaliação da diretoria do São Paulo juntamente com o departamento de análise de desempenho é de que Gonzalo Tapia pode oferecer à equipe algo parecido com o que David, campeão da Copa do Brasil com o Tricolor, oferecia. Hoje, não há jogadores com essas características no elenco são-paulino.

Assim como David, Tapia se caracteriza pela sua força física, sem abrir mão da velocidade. Por isso, a ideia é de contar com o chileno atuando pelos lados do campo, embora não seja um atleta que se notabilize pela sua grande capacidade de improviso ou pelo seu arsenal de dribles.

Apesar de cair pelos lados do campo, mais pela direita do que pela esquerda, Tapia também tem presença de área e pode, sim, jogar mais centralizado, como um centroavante, caso haja necessidade.

Em sua estreia pelo São Paulo, no último sábado, Tapia atuou exatamente assim, mais aberto pela direita, explorando o arranque para pegar a defesa corintiana de surpresa. Em pouco tempo em campo, o chileno finalizou duas vezes ao gol, levando perigo à meta de Hugo Souza.

Na próxima quinta-feira, contra o Juventude, em Caxias do Sul, Tapia poderá ter mais minutos em campo. Ainda não deu tempo para o chileno se entrosar com o restante do elenco, mas o mais importante ele já tem: a anuência do treinador.