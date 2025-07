Rodri desperta interesse do Real Madrid para substituir Toni Kroos, diz jornal

O Real Madrid está no mercado em busca de um meio-campista para substituir Toni Kross, que se aposentou no fim de 2024. Segundo o jornal espanhol AS, o principal alvo é Rodri, do Manchester City, atual vencedor da Bola de Ouro.

Apesar dos gastos elevados com as recentes contratações de Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Chimy Carreras e Dean Huijsen, o clube tem capacidade financeira para outros reforços. A provável saída do atacante Rodrygo, que deve render os Merengues de 80 a 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 520 milhões a R$ 651 milhões), daria ainda mais conforto para a chegada de novos jogadores.

Além de Rodri, o Real Madrid pensa em três outros jogadores que considera capaz de substituir o meia alemão. São eles: Nicolo Barella, da Inter de Milão, Enzo Fernández, do Chelsea, e Alexis Mac Allister, do Liverpool. Porém, nenhum deles está em fim de contrato, além de serem titulares absolutos nos respectivos clubes.

Impasse

Rodri tem motivo para ser o foco do Real Madrid, já que seu vínculo com o Manchester City encerra em 2027 e ainda não possui acordo para renovação. No entanto, ele sofreu uma grave lesão no joelho ao final de 2024 e retornou aos gramados depois de oito meses.

Com isso, o clube seguirá monitorando o desempenho do jogador após esse período que desfalcou o Manchester City.