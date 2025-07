Real Madrid quer evitar 'guerra de salário' em renovação com Vini Jr, diz jornal

Em negociação com Vinícius Júnior para renovação de contrato, o Real Madrid trabalha nos bastidores para evitar uma "guerra de salário" com o brasileiro, de acordo com o jornal espanhol AS. O atleta tem vínculo com a equipe merengue até o meio de 2027.

Na prática, o Real não quer ver os valores inflacionados, de modo que o salário do brasileiro entre em conflito com os ordenados de Mbappé e Bellingham, por exemplo.

"O jogador [Vini Jr] quer seguir fazendo história no Real Madrid, mas quer cobrar um salário de acordo com suas conquistas. E o Real tem um problema: a guerra de salários gerada por ter trazido Mbappé e Bellingham também. Essas são as variáveis da equação", diz o jornal As.

O próprio veículo de comunicação informou, em maio, que o possível novo acordo do brasileiro com o clube espanhol teria salário anual de 20 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 129 milhões), totalizando 100 milhões de euros ao longo de cinco anos (R$ 645 milhões).

O novo contrato, válido até 2030, incluiria cláusulas de bônus por conquistas, como títulos, número de gols marcados e premiações individuais, como a Bola de Ouro e o The Best, da Fifa.

"O que acontece é que o Real Madrid não quer romper a escala salarial com Vinícius. O clube tenta não entrar em conflito com Mbappé e Bellingham. Se dá a Vinícius o que ele pede, mais de 15 milhões de euros líquidos por ano, o brasileiro estaria cobrando mais do que Mbappé. E seria o francês (e por que não Bellingham?) o próximo a bater à porta", completa o As.

"A esperança, se Vinícius quiser ficar e se o Real Madrid quiser que ele fique, é que tudo possa se resolver rápido", conclui o periódico.