Rafinha, ex-São Paulo, anuncia aposentadoria do futebol aos 39 anos

O lateral direito Rafinha anunciou sua aposentadoria do futebol aos 39 anos. Ele estava sem clube após deixar o Coritiba no final de março.

"Chegou a hora de me despedir oficialmente dos gramados, e faço isso com o coração tranquilo e cheio de gratidão", disse Rafinha, em uma postagem no Instagram.

Carreira de Rafinha

Rafinha iniciou sua trajetória profissional no Coritiba, onde, sob o comando de Antônio Lopes, ajudou na conquista do Campeonato Paranaense e na classificação para a Libertadores. Em agosto de 2005, foi vendido ao Schalke 04 por 5 milhões de euros.

No clube alemão, logo se firmou como titular e, na temporada 2009-10, contribuiu para o vice-campeonato do time na Bundesliga. Após sair do Schalke em 2010, Rafinha foi contratado pelo Genoa em agosto, onde permaneceu por uma temporada.

Rafinha foi contratado pelo Bayern de Munique em junho de 2011 e renovou contrato até 2017. Inicialmente reserva de Philipp Lahm, ganhou mais oportunidades com a chegada do técnico Pep Guardiola, que deslocou Lahm para o meio-campo. Despediu-se do clube em 14 de maio de 2019, após oito anos, com 266 jogos e seis gols. Ao todo, foram 18 títulos com a camisa dos Bávaros.

Após 14 anos no futebol europeu, o jogador retornou ao Brasil e assinou com o Flamengo em julho de 2019. Apesar de ter defendido o Rubro-Negro por apenas um ano, Rafinha participou de momentos marcantes na história recente do clube.

Ao todo, foram 46 partidas com o clube carioca, com oito assistências distribuídas. Mesmo sem marcar gols, o lateral foi peça fundamental na equipe comandada por Jorge Jesus, ajudando o Flamengo a conquistar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

Rafinha deixou o Flamengo em agosto de 2020 para jogar no Olympiacos, da Grécia. Após quatro meses, rescindiu o contrato, tendo disputado 22 partidas sem marcar gols.

Após ficar sem clube, foi anunciado pelo Grêmio em março de 2021, acertando até o fim da temporada. Pelo Imortal Tricolor, Rafinha participou de 43 jogos, com oito assistências e nenhum gol marcado. O jogador também amargou o rebaixamento com a equipe à Série B.

Contratado no final de 2021 pelo São Paulo, Rafinha somou 117 partidas disputadas com a camisa do São Paulo, nas quais marcou um gol, distribuiu cinco assistências e conquistou dois títulos: Copa do Brasil (2023) e Supercopa do Brasil (2024).

Ele se despediu do São Paulo no final de 2024, após não renovar seu contrato, e se juntou ao Coritiba, clube que o revelou para o futebol. Pelo Coxa, Rafinha atuou em dez jogos (nove pelo Campeonato Paranaense e um pela Copa do Brasil) antes de deixar o clube em março de 2025.