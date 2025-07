Pressionado, Corinthians tem semana com desafios contra líder do Brasileiro e rival do G6

Após um breve alívio, o Corinthians viu a pressão aumentar novamente após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo no Morumbis, no último sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda tem pela frente uma semana complicada, com desafios contra o líder Cruzeiro e o Botafogo, que está no G6.

A postura do Corinthians no Majestoso do fim de semana deixou a Fiel Torcida incomodada. Não à toa, a organizada Gaviões da Fiel, diante de todos as polêmicas políticas recentes do clube e dos maus resultados na Série A, convocou um protesto para esta quinta-feira, às 19h10 (de Brasília), em frente ao Parque São Jorge.

O revés no clássico também não caiu bem para comissão técnica e jogadores, que se reapresentaram e iniciaram a preparação para a partida contra o Cruzeiro. O técnico Dorival Júnior ainda terá segunda e terça-feira para ajustar os detalhes finais para o confronto.

Tentando superar as dificuldades, o Corinthians recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, a partir das 19h30, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da Série A. O Timão não terá vida fácil pela frente, pois a Raposa chega forte e não perde desde o último dia 20 de abril pela competição.

Para este compromisso, Dorival Jr. ainda não terá Yuri Alberto à disposição, uma vez que o atacante segue em transição física. Maycon (lesão muscular na coxa direita), o lateral Hugo (hérnia inguinal) e Raniele (suspensão) também serão ausências.

Três dias depois da partida em casa contra o Cruzeiro, o Corinthians já volta aos gramados mais uma vez. A comissão técnica alvinegra terá apenas quinta e sexta-feira para preparar o elenco para o embate diante do Botafogo, que acontece em solo carioca.

Após encerrar a preparação, o Timão viaja ao Rio de Janeiro para pegar o Botafogo. O confronto está marcado para este sábado, às 18h30, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians, no momento, está no meio da tabela. A equipe corintiana aparece na décima colocação, com 19 pontos. Até o presente momento, o time não briga diretamente contra o rebaixamento, mas também não está tão próximo ao G6.

O Timão, porém, não vive um grande momento na temporada. Os comandados de Dorival Júnior somam apenas uma vitória nos últimos setes jogos, com três gols marcados e seis sofridos.