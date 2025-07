Por que Carrascal ainda não foi anunciado pelo Flamengo? Mattos explica

O Flamengo acertou na última semana a contratação do meia colombiano Carrascal, mas ainda não anunciou o reforço. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos explicou que um valor exigido pelo empresário do atleta é o último entrave para que a transferência seja concluída.

O repórter Igor Siqueira informou que o Flamengo tinha a expectativa de que Carrascal chegasse ao Rio de Janeiro ontem (20) - o que não aconteceu.

O empresário [do Carrascal] estava querendo a parte dele e isso está emperrando [o negócio] no final. Teve algumas declarações públicas do empresário na sexta-feira de que ainda não está fechado. E, de fato, o Dínamo Moscou ainda não confirmou a contratação.

Rodrigo Mattos

