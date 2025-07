Pitbull se oferece como rival de Aaron Pico e agita cenário do peso-pena no UFC

No último sábado (19), Patrício Pitbull enfim conquistou sua primeira vitória no UFC, ao superar Dan Ige no card do UFC 318. O triunfo marca um momento importante na trajetória do veterano brasileiro, multicampeão no Bellator, agora oficialmente vitorioso no octógono mais famoso do mundo.

Mesmo com uma atuação discreta, o lutador fez o suficiente para garantir a vitória por decisão e deixar claro que pretende manter um ritmo ativo nesta nova fase da carreira. Aos 37 anos, ele não esconde o desejo de buscar voos mais altos dentro da organização e já mira um próximo desafio.

Durante a coletiva de imprensa após a luta, o potiguar revelou interesse em enfrentar o também ex-Bellator Aaron Pico, que faria sua estreia no Ultimate contra Movsar Evloev - combate que acabou cancelado após a saída do russo. O duelo estava previsto para o próximo sábado, dia 26, no evento em Abu Dhabi.

"Eu só quero o Aaron Pico. Se ele estiver pronto, eu estou pronto. Cortei meu nariz, mas em dois dias estou bem. Ele pode fazer sua estreia contra mim", declarou Pitbull na coletiva após o UFC 318.

Opção viável?

A declaração posiciona o brasileiro como uma alternativa imediata e experiente para recepcionar Pico em sua chegada ao UFC. Ele vê no confronto uma chance de manter o ritmo competitivo e continuar sua adaptação à nova casa.

Com o futuro do norte-americano ainda indefinido e sem novo adversário confirmado, a proposta pode atrair o interesse dos matchmakers. A possibilidade de um duelo entre dois nomes consolidados no cenário internacional promete movimentar a divisão e gerar expectativa em torno dos próximos passos de ambos na organização.

