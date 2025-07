Piquerez aponta vitória como 'virada de chave' após Mundial de Clubes

Piquerez acredita que a vitória sobre o Atlético-MG servirá para o Palmeiras "virar a chave" após a Copa do Mundo de Clubes e recuperar a moral para o restante da temporada.

"Estamos retomando o caminho das vitórias, que é muito importante. Precisávamos muito disso depois de voltar do Mundial, virar essa chave", disse o uruguaio.

"Não conseguimos a vitória contra o Mirassol em casa, mas bola para frente. Conseguimos reverter esse resultado para poder ganhar ontem e agora é esquecer esse resultado e pensar no próximo jogo, no Rio de Janeiro, para buscarmos mais três pontos", seguiu, já focando no Fluminense.

Para Piquerez, a tática diante de um rival que também esteve no Mundial e ainda não ganhou depois da competição dos Estados Unidos tem de ser a mesma aplicada contra o Atlético-MG, de forte marcação e poucos espaços.

"Realmente, foi um jogo contra um rival muito forte. O Atlético vem competindo e lutando por títulos há anos e, graças a Deus, conseguimos uma vitória, que era o mais importante. Era algo que a gente estava buscando e eu acho que o time jogou muito bem. Não demos possibilidades a eles nem de chutar a gol sem ser de falta", avaliou. Os dois gols de Hulk foram em batidas de faltas. "O mais importante foi que a gente retomou o caminho da vitória contra um grande time e agora vamos para o Rio buscar mais três pontos."

Com 196 partidas disputadas pelo Palmeiras, Piquerez vem se tornando um líder de Abel Ferreira dentro de campo. "Graças a Deus, já são quase 200 jogos, cinco temporadas aqui. Então eu já sei um pouco como é a dinâmica aqui no Brasil, nesse clube que é muito grande", falou. "Tem de estar tranquilo e manter o foco, continuar trabalhando, porque não dá muito para se lamentar ou para elogiar depois de um resultado. É sempre continuar trabalhando e fico feliz por ter ajudado o time a ganhar com participações nos gols."

Para a visita ao Fluminense, Murilo deve permanecer fora, por lesão, e seu substituto, Bruno Fuchs, levou o terceiro cartão amarelo, novamente deixando a defesa com problemas de escalação. A definição do substituto ainda não ocorreu.

Nesta segunda-feira, em reapresentação pela manhã, o elenco alviverde iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense, na quarta-feira, às 19h, no Maracanã, apenas com reservas no gramado. Os jogadores utilizados por mais de 45 minutos ficaram na parte interna do Centro de Excelência para trabalho regenerativo.