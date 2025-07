Permanência de Luciano para 2025 dividiu São Paulo e teve veto de Casares

O atacante Luciano quase deixou o São Paulo no final de 2024. A decisão dividiu a diretoria e teve veto do presidente Julio Casares.

O que aconteceu

O Santos chegou a se acertar com o estafe do jogador, que tinha recebido sinalização positiva para uma saída. São Paulo e o Alvinegro conversaram diversas vezes e negociavam para buscar um acordo.

Luciano, que havia deixado o futuro em aberto no final de 2024, não era unanimidade na diretoria de futebol e alguns defendiam sua saída. No entanto, ao saber das conversas em andamento, foi o presidente Julio Casares quem entrou no negócio para vetar a saída.

O UOL apurou que, na época, a diretoria são-paulina justificou o encerramento das negociações por uma "pressão interna". O Santos, então, desistiu do negócio.

Esses bastidores ocorreram paralelamente à decisão pessoal do atacante. No início do ano, Luciano chegou a falar sobre o tema e afirmou que preferiu seguir no São Paulo após conversas com a família e o então técnico Luis Zubeldía. O camisa 10 citou também que não gostaria de apagar sua história no Tricolor ao ir para um rival.