Peça "fundamental" de Dorival, Yuri Alberto segue como ausência no Corinthians contra o Cruzeiro

O Corinthians vive a expectativa de poder contar com o retorno de Yuri Alberto o mais rápido possível. Contudo, ainda não será no confronto desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, que a Fiel Torcida presenciará a volta do atacante ao time titular do Timão.

A informação foi revelada pelo técnico Dorival Júnior após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado. Em recuperação de uma lesão na coluna, o atacante se encontra no processo de transição física, mas ainda não tem previsão de retorno aos jogos oficiais do Timão.

"Ainda não [se há uma previsão de retorno]. Ele já voltou, tem feito trabalhos. Agora temos que respeitar os protocolos do determinado período de tempo para a recuperação. Enquanto não finalizarem esses protocolos, e ele não bater esse tempo, não tem como fazer, até porque você estaria expondo um atleta e o próprio departamento médico", explicou o treinador.

Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita, na região lombar, durante o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians, porém, adota cautela no retorno do atacante. O camisa 9 está no processo de transição desde o último dia 29 de junho e, no momento, tem participado apenas de trabalhos leves junto ao restante do elenco, como o aquecimento.

Em meio à ausência de Yuri, Dorival tem testado diferentes formações no ataque do Corinthians, mas nenhuma delas trouxe grandes resultados. Sem o artilheiro, visto como peça fundamental pelo treinador, a equipe alvinegra tem encontrado dificuldades para balançar as redes.

"Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo: chama-se Yuri Alberto. Estamos tentando reequilibrar a equipe com Memphis, o retorno do Garro, que está começando a voltar à normalidade depois de várias rodadas. Memphis também está recomeçando a retornar de uma lesão. E agora estamos no aguardo de um jogador que é responsável pela maioria dos nossos gols", disse Dorival.

O Corinthians disputou seis jogos sem Yuri Alberto. Neste recorte, o time marcou apenas três gols, o que escancarou a importância do centroavante para o funcionamento do jogo alvinegro. Para tentar suprir a ausência do artilheiro, Dorival até chegou a testar o garoto Gui Negão como titular.

"O esquema é o mesmo que a equipe vinha jogando. O que temos é a diferença de nomes e a falta de um jogador que vinha sendo fundamental e importantíssimo nesse contexto. Eu já falei algumas vezes. Para mim, o Corinthians tem três jogadores que são diferenciados na equipe, e eles nunca atuaram juntos comigo. Garro, Memphis e Yuri", explicou Dorival.

"O retorno desses atletas está acontecendo agora. O Yuri saiu num momento em que a equipe vinha numa crescente, fazendo jogos de melhor nível. É um matador, um definidor nato. É natural que a falta de um jogador desse tipo nos tira a possibilidade de gols. Poucos jogadores tem essa característica que o Yuri tem", concluiu o técnico.

Na atual temporada, Yuri Alberto acumula bons números pelo Timão: são 13 gols e uma assistência em 35 partidas disputadas. Ele é o artilheiro isolado da equipe em 2025.

Sem o camisa 9, portanto, o Corinthians retorna aos gramados nesta quarta-feira diante do Cruzeiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o Corinthians também deve ter as ausências do volante Maycon e do lateral esquerdo Hugo, entregues ao departamento médico. Raniele, por sua vez, cumpre suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo.