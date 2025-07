Palmeiras se reapresenta após vitória e abre preparação para pegar o Fluminense

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, e abriu os treinamentos para enfrentar o Fluminense. A partida diante do Tricolor Carioca acontece nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 2, no Allianz Parque, neste domingo, fizeram trabalhos na parte interna do Centro de Treinamento do Verdão. Os atletas cumpriram um cronograma regenerativo, como de praxe após as partidas.

Enquanto isso, os demais jogadores do Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira e seus auxiliares, treinaram posse de bola em campo reduzido. Além disso, realizaram um trabalho técnico de ataque contra defesa com objetivos determinados pela comissão palestrina. O português busca corrigir alguns erros cometidos diante do Galo para, enfim, deslanchar na temporada.

Richard Ríos, com venda encaminhada ao Benfica, não participou das atividades do Alviverde na manhã desta segunda-feira.

O Palmeiras retorna aos treinamentos na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e, após as atividades, parte rumo ao Rio de Janeiro para o confronto diante do Fluminense.

Situação do Palmeiras

Com o resultado diante do Galo pela 15ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Allianz Parque e retornou ao G4 do Brasileirão. O time de Abel Ferreira fica em quarto lugar, com 26 pontos.