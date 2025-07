Palmeiras quebra jejum e vence a primeira no Allianz Parque pelo Brasileirão nesta temporada

O Palmeiras venceu a primeira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira bateu o Atlético-MG por 3 a 2, em duelo válido pela 15ª rodada da competição. Lucas Evangelista, Júnior Alonso (contra) e Mauricio fizeram para o Verdão, enquanto Hulk, duas vezes de falta, anotou para o time mineiro.

Com isso, o Palmeiras quebrou um jejum de oito meses sem um triunfo no Allianz pelo Brasileirão. A equipe não vencia no local há seis jogos no torneio, sendo quatro desta edição e duas da última temporada. O último triunfo pelo torneio no estádio havia sido contra o Grêmio, pela 33ª rodada do Brasileiro de 2024.

Naquela oportunidade, o Alviverde venceu por 1 a 0. Depois disso, acabou perdendo para Botafogo (3 a 1) e Fluminense (1 a 0). Neste ano, em quatro jogos, ficou com dois empates: Botafogo (0 a 0) e Mirassol (1 a 1) e sofreu duas derrotas: Bahia (1 a 0) e Flamengo (2 a 0).

Antes de vencer o Atlético-MG, as únicas vitórias do Palmeiras como mandante aconteceu na Arena Barueri, quando o Verdão venceu o Corinthians, por 2 a 0, e o São Paulo, por 1 a 0, pela terceira e oitava rodadas do Brasileirão, respectivamente.

DOMINGÃO EM FAMÍLIA COM MAIS UMA VITÓRIA NA CONTA! AVANTI, PALESTRA! ?? ? Palmeiras 3×2 Atlético-MG

? Lucas Evangelista, Vitor Roque e Mauricio pic.twitter.com/JbZ6f7eA7d ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 20, 2025

A vitória do Palmeiras mostrou uma evolução do time, mas não foi tão tranquila. O Palmeiras abriu o placar com Lucas Evangelista no primeiro tempo e viu Hulk empatar ainda antes do intervalo. No início da etapa final, o Verdão fez o segundo (contra, de Júnior Alonso), e em seguida, Mauricio anotou o terceiro. Hulk diminuiu e ficou perto ainda de um empate quase no último lance, salvo pro Weverton.

Depois do empate contra o Mirassol, no meio de semana, Abel Ferreira reconheceu o mau desempenho da equipe em casa e cobrou que o time conquistasse mais pontos em casa para brigar pelo título. Com a vitória, o Palmeiras voltou ao G4, ocupando o quarto lugar, com 26 pontos conquistados.

Agora, o próximo compromisso da equipe é contra o Fluminense, no Maracanã. A bola rola na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.