Palmeiras mira a contratação de Otávio, ex-Porto, para a vaga de Richard Ríos, diz jornal

Apesar de declaração recente da presidente Leila Pereira negando novos reforços para a temporada, o Palmeiras estaria analisando o mercado em busca de um substituto para Richard Ríos, negociado para o Benfica por 30 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões). De acordo com a imprensa de Portugal, o clube paulista mira a contratação de Otávio, brasileiro naturalizado português ex-Porto.

"O Palmeiras é um dos clubes interessados na contratação de Otávio. O clube brasileiro acaba de perder para o Benfica uma peça importante do meio-campo, como é o caso de Richard Ríos, encara o português de 30 anos como uma das possibilidades para preencher a lacuna agora deixada em aberto", escreveu o site O Jogo.

Ainda de acordo com a publicação, Otávio não deve permanecer no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O meia de 30 anos ficou fora da lista de relacionados para a pré-temporada do time na Áustria e não está nos planos do técnico Jorge Jesus, recém-contratado.

Otávio tem contrato com time saudita até julho de 2026. À época, ele foi comprado junto ao Porto por 60 milhões de euros (R$ 324,6 milhões), se tornando a maior venda da história do clube português.

Natural de João Pessoa, Otávio foi revelado nas categorias de base do Internacional e chegou a atuar no time principal da equipe gaúcha antes de ficar livre no mercado e assinar com o Porto. Em Portugal, o meia foi um dos destaques na conquista do título da temporada 2017/18 do Campeonato Português.

Otávio chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20, mas se naturalizou português em 2021, mesmo ano em que foi chamado para defender as cores de Portugal. Otávio fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e também foi convocado para a Eurocopa do ano passado, mas perdeu o torneio por causa de lesão.

Outro nome avaliado pela diretoria é do o meia Diego Gómez, jogador de 22 anos do Brighton, da Inglaterra. Ex-parceiro de Lionel Messi no Inter Miami, ele marcou o gol da vitória do Paraguai sobre o Brasil, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa. Um segundo nome especulado é o do brasileiro Wendel, ex-Grêmio, peça importante do russo Zenit e que recentemente teve negociação frustrada com o Botafogo.