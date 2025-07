No Corinthians, Dorival Jr. registra seu 'pior' início de trabalho dos últimos cinco anos; veja números

O trabalho do técnico Dorival Júnior à frente do Corinthians vem sendo alvo de críticas por parte da torcida alvinegra. A pressão sobre os ombros do treinador cresceu um pouco mais após a atuação apática do Timão na derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no último sábado.

Embora o desempenho da equipe tenha deixado a desejar, os números iniciais de Dorival no comando do Corinthians não são de todo ruins. Nos primeiros 14 jogos, o treinador somou seis vitórias, com quatro empates e quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de 52,38%.

Apesar da estatística positiva, o início no Corinthians é o pior dos últimos seis trabalhos de Dorival, seja por clubes ou seleção. Antes de assumir o comando do Alvinegro, o treinador passou por Athletico-PR, Ceará, Flamengo, São Paulo e Seleção Brasileira no período dos últimos cinco anos.

Em 2020, ano do futebol pandêmico, Dorival esteve à frente do Athletico-PR. Em seus primeiros 14 jogos com a equipe paranaense, o professor pegou principalmente partidas do Estadual e foi responsável por nove vitórias, três empates e duas derrotas. Tais números representam um aproveitamento de 71,42%.

Após deixar o Athletico, Dorival teve um ano sabático e só voltou ao futebol em 2022, quando assumiu o Ceará em meados de março. No comando do Vozão, o técnico acumulou nove triunfos, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 69,04%.

Ainda em 2022, já na metade da temporada, Dorival rumou ao Flamengo e mostrou mais um início promissor: ajudou o Rubro-Negro a conquistar nove vitórias, um empate e quatro derrotas nas primeiras 14 partidas, totalizando 66,6% de aproveitamento.

Já em abril de 2023, quando assumiu o São Paulo, Dorival conseguiu o mesmo aproveitamento inicial da terceira passagem pelo Flamengo, mas com oito triunfos, quatro empates e dois reveses.

Por fim, em seu trabalho na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025, o treinador registrou seis vitórias, sete empates e uma derrota (59,52% de aproveitamento). Hoje no Corinthians, o aproveitamento inicial do comandante decaiu pouco mais de sete pontos percentuais.

É possível dizer, assim, que o aproveitamento inicial dos últimos seis trabalhos de Dorival Júnior foi diminuindo gradativamente, mas sem quedas muito bruscas. Em coletiva no último sábado, o treinador disse saber da pressão que envolve treinar o Corinthians, mas está ciente da necessidade de melhora.

Agora, Dorival Júnior tem a missão de melhorar seu aproveitamento à frente do Corinthians. No entanto, o técnico não terá vida fácil, pois o Timão encara o Cruzeiro na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Confira os números iniciais de Dorival no Corinthians e de seus últimos cinco trabalhos: