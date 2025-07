Mubadala Brazil SailGP Team garante bons momentos em águas inglesas durante a etapa de Portsmouth

As águas de Portsmouth, na Inglaterra, foram palco de muita velocidade e emoção neste fim de semana, 19 e 20 de julho, durante a sétima etapa da atual temporada do Rolex Sail Grand Prix. Com bons momentos, o estreante Mubadala Brazil SailGP Team mostrou consistência em sua trajetória de evolução a bordo do catamarã F50, garantindo a quinta e a sexta posições nas corridas de sábado e domingo, respectivamente, que contaram com mais de 25 mil espectadores nas arquibancadas.

Na colocação geral da etapa, a equipe comandada por Martine Grael - bicampeã olímpica e pan-americana e primeira mulher a ser capitã de um barco na história do SailGP -, ocupou a nona posição, somando 20 pontos, à frente dos times da França (10º), Alemanha (11º) e Estados Unidos (12º). Já o pódio de Portsmouth teve como vencedor o time da Nova Zelândia, em primeiro lugar, seguido pelas equipes do Reino Unido e da Suíça, respectivamente em segundo e terceiro lugares. Na sequência, Austrália, Itália, Espanha, Dinamarca e Canadá ficaram com as posições seguintes.

Mesmo com a nona colocação no quadro de Portsmouth, a equipe brasileira segue se destacando: o neozelandês Andy Maloney, Flight Controller do Mubadala Brazil SailGP Team, esteve entre os atletas selecionados de maior precisão, apontados pelo SailGP neste domingo.

"Esta etapa foi marcada por regatas que exigiram muito das equipes, não somente em termos de estratégia, mas também de concentração e técnica. Foram corridas desafiadoras, mas a cada evento que passa nos sentimos mais preparados e familiarizados com o barco e com a nossa dinâmica enquanto time", declarou Martine após o término do fim de semana de corridas em Portsmouth.

A competição de vela com barcos que podem chegar a até 100km/h tem agitado o mundo dos esportes e chamado a atenção do público brasileiro. A equipe liderada por Martine Grael (Driver) conta ainda com os compatriotas Marco Grael, irmão de Martine, Mateus Isaac e Breno Kneipp (Grinders), com os britânicos Leigh McMillan (Wing Trimmer) e Paul Goodison (Strategist), além de Maloney (Flight Controller).

Etapas do Sail Grand Prix

O Emirates Great Britain Sail Grand Prix foi a sétima de 12 etapas desta temporada do Rolex Sail Grand Prix Championship 2025, que reúne 12 equipes de diferentes nações a bordo de idênticos catamarãs F50. Com os resultados obtidos em Portsmouth, o Mubadala Brazil SailGP Team chegou à 10ª posição no quadro geral da competição, com um total de 10 pontos. A próxima etapa do campeonato acontece pela primeira vez na Alemanha, com o Germany Sail Grand Prix, que será sediado pela cidade de Sassnitz e está agendado para o fim de semana dos dias 16 e 17 de agosto.