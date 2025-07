Memphis Depay está atrapalhando o Corinthians? Alicia e Milly debatem

Após a derrota do Corinthians por 2 a 0 diante do São Paulo, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram, no UOL News, se Memphis Depay, substituído no intervalo do clássico, está atrapalhando a equipe alvinegra.

O Corinthians tem 19 pontos no Campeonato Brasileiro e é o 10º colocado. Já o São Paulo chegou a 16 com o triunfo, e é o 14º.

Alicia: Seria melhor para Memphis e Corinthians que relação terminasse

São muitos exemplos que deixam claro que essa relação [Corinthians x Memphis] está rompida e dificilmente vai melhorar. O Corinthians não vai passar a disputar títulos, a ganhar dinheiro para pagar todas as pessoas a que deve do dia para a noite. Parece uma relação que seria melhor para ambos os lados que se encerrasse o quanto antes.

Alicia Klein

Milly: Saída de Memphis no Majestoso foi disciplinar

O Dorival falou, para quem estava disposto a entender, que o Corinthians fez 'corpo mole'. Ele falou em energia muitas vezes. A substituição do Memphis talvez tenha sido um pouco disciplinar, embora o Dorival tenha negado, nesse sentido de 'não vai dar'. E não era só o Memphis. Ele até demonstrou alguma energia.

Milly Lacombe

