Max Holloway rebate provocação de Ilia Topuria e critica réplica do cinturão BMF

A rivalidade entre Max Holloway e Ilia Topuria ganhou um novo capítulo após o UFC 318. Durante a coletiva de imprensa pós-evento, o havaiano reagiu às recentes provocações do georgiano radicado na Espanha, que voltou a se autoproclamar campeão BMF - título simbólico de 'lutador mais durão' do UFC - mesmo sem tê-lo conquistado oficialmente.

Topuria, atual detentor do cinturão peso-pena (70 kg), nocauteou Holloway no UFC 308, em confronto válido apenas pela divisão até 66 kg. Mesmo sem o cinturão em jogo, o atleta passou a se apresentar como dono da faixa BMF, chegando a mandar confeccionar uma réplica, o que não agradou o ex-campeão.

"Tipo, já era, o cinturão não estava em disputa, supera isso, irmão. Pra que gastar dinheiro com um maldito cinturão falso, sabe? Isso é simplesmente loucura pra mim. Eu sei que agora você está rico, mas pô, isso é um baita desperdício de dinheiro. Quando o UFC não colocou o cinturão em jogo, foi o que foi, sabe? Mas também não faz o menor sentido o que ele está fazendo, andando por aí com aquilo", disparou Holloway.

Entenda

Topuria reacendeu a provocação logo após a vitória de Holloway sobre Dustin Poirier no UFC 318 - combate em que o havaiano defendeu com sucesso o título BMF em uma verdadeira guerra no octógono. Em sua conta no X (antigo Twitter), o campeão georgiano publicou a imagem do cinturão com a legenda: "Ainda é meu".

Apesar da tensão, o Ultimate ainda não sinalizou com planos oficiais para uma revanche entre os dois. Topuria segue reinando entre os penas, enquanto Holloway mantém o cinturão simbólico e continua reforçando sua reputação de guerreiro com atuações marcantes.

Still mine ? pic.twitter.com/1Z7qWeXXGM

- Ilia Topuria (@Topuriailia) July 20, 2025

