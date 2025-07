Max Holloway e Dustin Poirier exaltam final épico de trocação franca no UFC 318

Realizado no sábado (19), o UFC 318 proporcionou aos fãs não apenas uma batalha técnica entre dois dos maiores nomes do MMA, mas também um momento simbólico e emocionante no último round da luta entre Max Holloway e Dustin Poirier. Com poucos segundos restantes no cronômetro, os dois protagonistas repetiram um gesto que já entrou para o imaginário do público: a troca franca de golpes no centro do octógono.

Após a vitória por decisão unânime, Holloway comentou em tom descontraído sobre o instante em que apontou para o chão, desafiando Poirier a encarar uma última trocação aberta - gesto semelhante ao que fez em sua luta contra Justin Gaethje, quando conquistou o cinturão BMF. Segundo o havaiano, o momento se tornou ainda mais especial ao perceber que o rival também pensava na mesma coisa. A sincronia entre os dois resultou em mais um capítulo memorável da história do UFC (clique aqui ou veja o vídeo do momento abaixo).

"Quando vi o Dustin olhando para o cronômetro, ouvi meu córner dizer '30 segundos'. E vi o Dustin olhando para o relógio. Aí eu pensei: 'Esse filho da p*** vai tentar apontar pro centro antes de mim', sabe o que quero dizer? Então, fiquei feliz que ele me deixou fazer o gesto de apontar. Nós fizemos. E foi divertido", declarou Holloway na coletiva.

Visão do outro lado

Do outro lado, Poirier revelou que já planejava encerrar a luta de forma emblemática, como um tributo final à sua trajetória no octógono. No entanto, a pressão constante imposta pelo rival e o desgaste acumulado durante os cinco rounds intensos acabaram impedindo o americano de corresponder exatamente como gostaria naquele instante derradeiro.

"Eu queria fazer aquilo. Por isso ficava olhando para o relógio. Pensava: 'Quando vamos fazer isso?' Vi que faltavam 25 segundos... ainda não era hora. Ele me acertou alguns bons socos, e eu pensei: 'Ok, vamos fazer wrestler um pouco'. Agarrei ele no clinche. Só faltavam oito segundos", explicou 'The Diamond'.

Mesmo com o resultado adverso, o ex-campeão interino dos leves (70 kg) saiu de cena ovacionado em sua cidade natal e com uma despedida à altura de sua carreira, marcada por guerras dentro do octógono - como a que protagonizou com Holloway na noite de sábado. 'The Diamond' ainda foi muito exaltado pelo rival.

