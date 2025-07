Max Holloway abre as portas para revanche contra Charles Do Bronx e cutuca brasileiro

Depois de vencer Dustin Poirier na luta principal do UFC 318, no último sábado (19), e defender com sucesso seu título simbólico 'BMF' ('atleta mais durão'), Max Holloway já projeta seu futuro na liga. E apesar de, obviamente, priorizar uma disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) contra o novo campeão da categoria Ilia Topuria, o experiente lutador havaiano não descarta uma revanche contra um velho conhecido: o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira.

Em entrevista ao canal do UFC no 'Youtube', logo após sua participação no UFC 318, Holloway abriu as portas para um possível segundo confronto contra Do Bronx, e aproveitou para provocar o lutador paulista. Vale lembrar que no primeiro embate entre eles, ainda no peso-pena (66 kg), o havaiano venceu a luta por nocaute técnico, fruto de uma lesão sofrida pelo brasileiro, da qual o ex-campeão até 66 kg do Ultimate duvida da gravidade até hoje.

"Tem alguns caras, tem também o Oliveira. Eu soube que ele estava tagarelando, dizendo que estava machucado na nossa primeira luta. Pelo que sei, quando eles fizeram um acompanhamento para descobrir qual era a sua lesão, não havia nenhuma lesão. Eles disseram que ele estava bem. Não tenho a menor ideia do que ele está falando", cutucou Max.

Concorrência pesada pelo 'title shot'

Uma revanche contra Charles Do Bronx pode, de fato, estar no futuro imediato de Max Holloway no UFC. Essa tendência se justifica, principalmente, pela concorrência pesada que o havaiano tem pela frente em busca de um 'title shot'. Apesar de ter a seu favor o prestígio dentro da organização e popularidade entre os fãs, o ex-campeão peso-pena terá que superar nos bastidores as campanhas de Arman Tsarukyan e Justin Gaethje, além da jovem estrela britânica Paddy Pimblett, pela vaga de próximo desafiante ao cinturão até 70 kg do Ultimate.

Outro ponto que pode atrapalhar os planos do havaiano e colocá-lo mais próximo de uma luta contra Do Bronx do que da disputa de título é o fato de Holloway ter enfrentado o atual campeão peso-leve, Ilia Topuria, em outubro do ano passado, em uma luta válida pelo cinturão dos penas e vencida pelo georgiano, por nocaute. Assim, tendo sido nocauteado há tão pouco tempo pelo rival, é possível que Max veja seu pleito pelo 'title shot' negado.

