Lok Dog desafia Sean O'Malley e provoca primo de Khabib: "Tem medo de mim"

Com quatro vitórias consecutivas em suas primeiras apresentações no octógono mais famoso do mundo, a mais recente delas conquistada no último sábado (19), ao superar Kyler Phillips no card preliminar do UFC 318, em Nova Orleans (EUA), o brasileiro Vinícius Oliveira está disposto a alçar voos ainda mais altos a partir do seu próximo combate. E mesmo ainda distante do topo do ranking peso-galo (61 kg), 'Lok Dog' - como o gaúcho é apelidado - vira sua mira para alvos já bastante consolidados na categoria.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 318, Vinícius Lok Dog citou o ex-desafiante ao título Umar Nurmagomedov e o ex-campeão Sean O'Malley como potenciais adversários de sua preferência para sua próxima luta no UFC. O lutador russo, por sinal, foi alvo não só de um desafio, mas também das provocações do brasileiro.

Já um alvo antigo de Lok Dog, que o desafiou logo após sua estreia vitoriosa na organização, em março de 2024, Umar foi acusado pelo gaúcho de "correr" de uma luta contra ele. O brasileiro, inclusive, se colocou à disposição para enfrentar o primo do ex-campeão peso-leve (70 kg) Khabib Nurmagomedov em um evento do UFC sediado em Abu Dhabi (EAU), local que tradicionalmente abraça os atletas russos do Daguestão (RUS) como se estivessem 'em casa'.

"Eu gostaria muito de enfrentar o Umar Nurmagomedov, mas eu tenho certeza que ele tem medo de mim, ele correu de mim há muito tempo, então ele nunca vai me encarar. Ele vai se esconder atrás do Ali (Abdelaziz), empresário dele, mas eu gostaria muito de enfrentá-lo em outubro, na casa dele, em Abu Dhabi. Se ele tem coragem de me encarar... Mas ele não tem coragem para me encarar, ele tem medo de mim. Então, o próximo poderia ser o Sean O'Malley. Sean O'Malley é um homem de verdade. Eu acho que ele aceitaria essa luta. Ele não vai fugir de mim", provocou o brasileiro.

Atalho

Um dos atletas de porte físico mais avantajado na divisão dos galos, Vinícius Lok Dog já admitiu que, devido ao desgaste com o corte de peso, pretende subir de categoria assim que atingir seu objetivo de se tornar campeão até 61 kg do UFC. Sendo assim, é provável que o brasileiro - 15º colocado no ranking - queira buscar um atalho no seu caminho rumo ao 'title shot' com um confronto contra Sean O'Malley ou Umar Nurmagomedov, números 1 e 2 na tabela de classificação.

