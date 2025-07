Kerolin comenta disputa pela artilharia da Copa América e projeta confronto com Paraguai

Nesta terça-feira, além do compromisso da Seleção Brasileira contra o Paraguai ? que pode garantir ao Brasil uma classificação antecipada para a semifinal da Copa América ?, Kerolin, com três gols, disputa a artilharia com Claudia Martínez, que soma quatro.

Apesar da boa marca, a brasileira, que vem de um hat-trick contra a Bolívia, pensa em ajudar a equipe da melhor maneira possível, mesmo que não seja com gols.

"Acho que é muito bom estar disputando pela artilharia, acho que as coisas acontecem naturalmente. É muito bom poder fazer um hat-trick também. Acredito que tenho que pensar em um jogo de cada vez, ajudar da melhor forma a seleção em si, sendo com gol, com assistência ou dando o meu melhor ali também defendendo. Estou confiante, acredito que vou muito para cima para poder ganhar também essa artilharia, mas temos que pensar em um jogo de cada vez", destacou.

Kerolin também projetou o duelo e comentou o favoritismo da Amarelinha, que venceu o adversário nos últimos cinco confrontos pela competição.

"Temos que entrar muito bem focadas e concentradas. O Paraguai teve uma evolução muito grande, tanto que está pontuando e fazendo muitos gols. Mas estamos preparadas para poder entrar em campo e lidar com uma rivalidade, então a gente também quer continuar fazendo história. Acredito que o Brasil vem muito forte para esse duelo", apontou.

O Brasil se encontra na liderança do Grupo B, com seis pontos. O Paraguai, por sua vez, é o quarto, com três conquistados. A partida entre as equipes está marcada para às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda.