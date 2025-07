Juca: Memphis é a laranja que contamina o cesto no Corinthians

O comportamento de Memphis Depay no Majestoso contaminou o time do Corinthians na derrota para o São Paulo no Morumbis, analisou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Juca comparou o holandês a uma laranja que compromete as demais.

O Memphis, embora tenha a seu favor o argumento 'enquanto vocês fingirem que me pagam, eu fingirei que jogo', apropriando-me da imagem do laranjal holandês, o Memphis é a laranja que está contaminando o resto do cesto.

Ele, ao sair do jogo [no intervalo], fez com que a atitude do time no segundo tempo fosse outra. No primeiro tempo, o Corinthians simplesmente não competiu com o São Paulo.

Ah, o Morumbi estava cheio, o São Paulo jogou com o coração na ponta da chuteira, tudo isso é verdade. Mas o Corinthians não competiu. O Corinthians não ganhava um desarme. O Corinthians viveu de uma bola.

Juca Kfouri

Na opinião do colunista, a postura de Memphis no clássico não condiz com o espírito do que é ser corintiano.

Ele sai, não volta nem pro banco, e o time pelo menos corre, marca. Deveria ter levado mais gols, mas correu, suou.

Então, a minha manchete foi essa: o Corinthians perdeu, ou está perdendo, aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua alma. E não é de hoje.

Juca Kfouri

Após ser substituído no intervalo, Memphis não voltou para o banco de reservas do Corinthians no segundo tempo, o que gerou questionamento dentro do próprio elenco.

Com a derrota no Morumbis, o Corinthians caiu para 10ª colocação do Brasileirão, com 19 pontos.

