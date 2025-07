Jovem promessa do motociclismo espanhol morre após grave acidente em treino para a JuniorGP

O motociclismo mundial está de luto. Morreu nesta segunda-feira o promissor piloto espanhol Pau Alsina, de 17 anos, da JuniorGP, após um grave acidente sofrido no Circuito de Aragão, no sábado, em treino para o Campeonato Mundial da categoria.

"Lamento a morte do jovem piloto Pau Alsina, uma das grandes promessas do nosso motociclismo, em um trágico acidente. Minhas mais profundas e calorosas condolências à sua família, amigos, equipe e colegas", confirmou a morte Salvador Illa Rocca, presidente da Comunidade da Catalunha, onde o jovem nasceu.

Alsina estava em sessão de treinos no Circuito MotorLand, em Aragão, quando sofreu o desequilíbrio e foi projetado ao ar por sua moto, batendo a cabeça violentamente no asfalto. Ele recebeu atendimento rapidamente e, com graves ferimentos na cabeça, foi levado às pressas a um hospital de Zaragoza, onde passou por cirurgia, mas acabou não resistindo.

Pau Alsina fazia sua estreia no Campeonato Mundial de JuniorGP pela equipe Estrela Galícia 0,0, que lamentou a fatalidade. "O Team Estrella Galícia 0,0 e Monlau Motul lamentamos comunicar o falecimento de Pau Alsina, na sequência de um grave acidente sofrido no último fim e semana na MotorLand Aragão. Seu empenho e sua atitude sempre positiva e próxima permanecerão para sempre em nossa memória. Descanse em paz, Pau, nos te amamos."

Natural de Sallent Liobregat, província de Barcelona, o jovem era piloto desde os três anos e uma grande esperança dos espanhóis. "Pau, você se foi, você nos deixou, mas seu sorriso, seu entusiasmo e sua força viverão para sempre em nós.

Adeus amigo! Que a terra continue com Pau Alsina", prestou homenagem Carlos Checa Carrera, ex-piloto espanhol de 52 anos, amigo e incentivador do jovem.