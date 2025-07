Jornal: Palmeiras busca meia do Al Nassr 'cortado' por Jorge Jesus

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras estaria de olho no meia Otávio, do Al Nassr, para a vaga de Richard Ríos. A informação é do jornal português O Jogo.

O que aconteceu

O Alviverde foi apontado como um dos interessados no meia brasileiros, naturalizado português, de 30 anos. A contratação seria uma reposição para Ríos, que está a caminho do Benfica.

Otávio ficou fora do grupo que iniciou a pré-temporada, o que pode sinalizar uma saída do Al Nassr. O técnico Jorge Jesus convocou 28 jogadores, entre eles, o goleiro Bento, Ângelo, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Além do Palmeiras, o Al Ahli e o Al Qadisiyah foram apontados como interessados no meio-campista, apontou o tabloide português.

O Alviverde deixou claro que buscará uma reposição para Richard Ríos: "Vamos à procura, se conseguirmos uma reposição, dentro do que é nosso padrão. Se vier, tudo bem; se não vier, vamos arranjar solução internamente", afirmou Abel Ferreira após a vitória contra o Atlético-MG.

O Benfica pagará 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) ao Palmeiras por Richard Ríos. O jogador, inclusive, ficou de fora na partida de ontem por conta da negociação.