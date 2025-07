Jon Jones reacende rivalidade com Cormier após comentário polêmico: "Já enterrei"

A histórica rivalidade entre Jon Jones e Daniel Cormier voltou a ganhar destaque neste fim de semana após uma nova troca de provocações entre os ex-campeões dos pesos meio-pesados (93 kg) e pesados. Tudo começou durante o programa oficial de pesagem do UFC 318, quando 'DC', hoje comentarista da organização, foi questionado sobre onde gostaria de enfrentar seu maior adversário no esporte - uma resposta que gerou ampla repercussão.

Sem citar nomes diretamente, mas numa clara alusão a 'Bones', Cormier disparou de forma provocativa ao dizer que gostaria de "matar" o rival em sua própria casa. A declaração viralizou e rapidamente recebeu uma resposta do próprio Jon nas redes sociais, que rebateu com sarcasmo e contundência.

"Você consegue imaginar levar uma surra pela terceira vez na frente da esposa e dos filhos? DC disse que quer me matar na casa dele. Já o enterrei duas vezes no octógono. Na terceira, vou levar uma pá", escreveu Jon Jones, reforçando o clima de rivalidade que marca essa história.

Bones também sugeriu que domina a mente do oponente, ocupando um lugar permanente em seus pensamentos. Vale lembrar que os dois tiveram desentendimentos intensos na época em que ainda competiam.

"Até um cego consegue enxergar a mansão que construí na cabeça do Daniel. Eu não percebia o quanto o ódio dele ainda é profundo. Aqueles 'tapas' devem ter deixado mais do que hematomas... Sinto que sou a coisa mais dolorosa que já aconteceu na vida dele. Danos emocionais", provocou o lutador.

Histórico

Os dois veteranos se enfrentaram duas vezes no octógono. Na primeira, em 2015, Jones saiu vitorioso por decisão unânime no UFC 182. Dois anos depois, no UFC 214, aplicou um nocaute impressionante, mas o resultado foi revertido para 'no contest' após o lutador ser flagrado em exame antidoping.

Mesmo após anunciar aposentadoria, Bones segue em evidência e já demonstrou interesse em retornar ao octógono, especialmente para o evento especial que o UFC pretende realizar na Casa Branca em 2026, como parte das celebrações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Cormier, que atualmente atua como comentarista, aparenta não ter enterrado totalmente a rivalidade - algo que o próprio Jones parece estar longe de esquecer.

DC said he wants to kill me at his house. I already buried him twice in the Octagon. Third time I'm bringing a shovel ?

- Jonny Meat (@JonnyBones) July 19, 2025

