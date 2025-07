Hernan: Flamengo avança na contratação de Saúl, do Atlético do Madrid

O Flamengo avançou na contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, que pertence ao Atlético de Madrid, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O Saul está negociando com o Flamengo, a negociação está caminhando e caminhando bem. Então, pode acontecer do meio-campista espanhol jogar no Flamengo.

O Boto é quem comanda as negociações, está à frente disso. E, segundo a minha fonte, a negociação está andando e andando bem.

André Hernan

Aos 30 anos, Saúl estava emprestado ao Sevilla, onde jogou na temporada passada. O jogador estava negociando com o futebol turco, mas o Flamengo entrou na disputa.

Saúl tem contrato até 2026 no Atlético. Segundo o site especializado Transfermarkt, ele vale atualmente cerca de três milhões de euros.

Palmeiras mira mexicano Marcel Ruiz para substituir Ríos, diz PVC

O Palmeiras mira a contratação do mexicano Marcel Ruiz para a vaga de Richard Ríos, que está de saída para o Benfica, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

A informação que eu tenho é do Marcel Ruiz: 24 anos, oito partidas pela seleção mexicana, está no Toluca.

É um jogador de visão de jogo, de qualidade na saída, projeção de Copa do Mundo no ano que vem, mas se vai contratar é outro problema.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, o Verdão tem outros nomes no radar, como Otávio, do Al-Nassr, mas Ruiz é o favorito para a posição de camisa 8.

Com a saída de Ríos, Lucas Evangelista é o único especialista na função à disposição de Abel Ferreira.

O Otávio foi consultado e não quer voltar para o Brasil. É um jogador que fez muito sucesso no Internacional, depois no Porto, jogador de seleção portuguesa em Copa do Mundo.

Não é o perfil de jogador que o Palmeiras contrata porque já tem 29 anos, mas poderia ser contratado porque é uma situação importante de substituição do Richard Ríos. Mas o nome prioritário é o Marcel Ruiz, que interessa mais o Palmeiras nesse momento.

Paulo Vinícius Coelho

