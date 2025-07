Haaland 25 anos: veja os expressivos números do atacante do Manchester City

Nesta segunda-feira, Erling Haaland completa 25 anos de idade. Apesar de jovem, o atacante do Manchester City já ostenta números expressivos no futebol.

Pela equipe inglesa, são 124 gols e 20 assistências em 146 partidas. Ou seja, uma média de 0,84 tento por compromisso. O norueguês está no clube desde junho de 2022 e tem contrato até 30 de junho de 2034.

Antes de assinar com o City, Haaland se destacou com as camisas do Borussia Dortmund (89 jogos, 86 gols e 19 assistências) e Red Bull Salzburg (27 partidas, 29 bolas na rede e cinco passes para tentos). Na Noruega, passou por Molde e Bryne.

Pela seleção do seu país natal, aliás, o atacante também tem números chamativos. Em 43 exibições, anotou 42 gols e deu quatro assistências.

O artilheiro também já tem uma extensa coleção de títulos. Ele é bicampeão do Campeonato Austríaco (2018/19 e 2019/20), da Copa da Áustria (2018/19 e 2019/20) e do Campeonato Inglês (2022/23 e 2023/24), campeão da Copa da Alemanha (2020/21), Copa da Inglaterra (2022/23), Liga dos Campeões (2022/23), Supercopa da UEFA (2023) e Supercopa da Inglaterra (2024).

No momento, Haaland se prepara para o início da próxima temporada europeia. O Campeonato Inglês volta no dia 16 de agosto. O Manchester City terá o Wolverhampton como adversário na primeira rodada, fora de casa.