Guto Miguel e Enzo Kohlmann estreiam nesta terça no ITF M25 de São Paulo

A terça-feira (22) promete grandes jogos no Brasil Tennis Classic, ITF M25, que segue até o dia 27 de julho no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser resgatados no site www.appticket.com.br/ecp.

A programação desta terça inclui as oito partidas finais do qualifying, que definem as últimas vagas para a chave principal do torneio, que distribui US$ 30 mil em premiação e 25 pontos no ranking da ATP ao campeão. A rodada também marca o início da chave principal, com destaque para o jogo noturno entre dois jovens em ascensão: Guto Miguel e Enzo Kohlmann de Freitas.

Com apenas 16 anos, Guto já ocupa a 24ª posição no ranking mundial juvenil da ITF (sub-18). O atleta vem de uma temporada nos Grand Slams europeus e busca conquistar seu primeiro ponto no circuito profissional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Instituto Sports | Torneios de Tênis (@institutosports)

Kohlmann, de 18 anos, atualmente disputa o circuito universitário nos Estados Unidos e, sempre que possível, participa de torneios profissionais. Ele ocupa atualmente a 953ª colocação no ranking da ATP. Os dois se enfrentam na última partida do dia, às 18h30 (de Brasília), na quadra central.

"Jogamos juntos no último ano dele no juvenil, treinamos juntos, jogamos duplas, nos conhecemos bastante. Quero jogar solto, sem pensar muito nos pontos. Fazendo as coisas certas, o resultado vem. Está tudo nas mãos de Deus, vai dar certo", disse Guto.

"Acho que vai ser um ótimo jogo. Ele está indo muito bem no juvenil, chegou perto do top 20, é um grande jogador. Sempre que nos enfrentamos foi duro, muito disputado. Também vou jogar solto e tentar dar o meu melhor", completou Enzo.

Os jogos começam às 10h, e a última rodada entra às 18h30.