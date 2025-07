Guarani perde do Anápolis e desperdiça chance de entrar no G8 da Série C

Nesta segunda-feira, pela 13ª rodada da Série C, o Guarani visitou o Anápolis no Estádio Jonas Ferreira Alves Duarte, em Goiás, e perdeu por 2 a 0. Os gols dos mandantes foram marcados por Carlos Eduardo e André Henrique.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Marcelo Fernandes desperdiçou a oportunidade de entrar no G8 e ficou estacionada na 12ª posição, com os mesmos 16 somados. Se vencesse, ultrapassaria o Brusque e empataria em pontos com o Floresta, que se encontra em sétimo, com 19 conquistados. O Anápolis, por sua vez, ganhou três colocações. O time, que ocupava a lanterna da Série C, pulou para 17º, com os mesmos 13 pontos do Confiança, primeira equipe fora do Z4.

O Guarani retorna aos gramados no próximo sábado (26), contra o Náutico, pela 14ª rodada da Série C. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pela mesma rodada, mas no domingo (27), o Anápolis encara o Figueirense. O jogo está marcado para às 116h30, no Estádio Orlando Scarpelli.

Os gols

O placar foi aberto aos 11 minutos de jogo, com Carlos Eduardo. O atleta aproveitou o rebote do goleiro Andrey e completou para as redes.

Já aos 41, ainda da etapa inicial, foi a vez de André marcar. O jogador do Anápolis arriscou de muito longe para anotar um bonito gol.

Náutico supera o líder Caxias

Ainda pela 13ª rodada da Série C, o Náutico recebeu o líder Caxias no Estádio dos Aflitos e venceu por 2 a 0, com gols de Paulo Sérgio e Vinícius Santos.

Deste modo, o Timbu, que estava em nono, pulou para sexto, com 20 pontos. O Caxias, apesar da derrota, ainda segue na ponta da tabela. O time possui um ponto a mais que a Ponte Preta.