Grêmio inicia preparação para decisão pela Sul-Americana

Pela manhã desta segunda-feira, o Grêmio se reapresentou após o empate diante do Vasco no último sábado. Agora, o Tricolor volta sua atenção para a Sul-Americana, já que terá um duelo decisivo contra o Alianza Lima nesta quarta-feira, em busca de uma vaga nas oitavas da competição.

COMEÇOU A SEMANA ???? A manhã foi de treino em preparação para a decisão da #SulAmericana25. ? Bora conferir as fotos do Lucas Uebel https://t.co/WqwZtcZDzm pic.twitter.com/xA9PfLi62U ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 21, 2025

Em um primeiro momento, no CT Luiz Carvalho, os goleiros fizeram um treino com dinâmicas situacionais de jogo. Enquanto isso, o restante do elenco realizou um aquecimento, que contou com trabalhos com bola em circuito de movimentação, saltos, arrancadas, velocidade e tração.

Em seguida, comandados pelo técnico Mano Menezes, os atletas participaram de uma atividade técnico-tática em campo reduzido. Posteriormente, realizaram um treino com foco apenas na parte tática, em que o treinador fez orientações individuais e por setores.

Na primeira partida contra o Alianza Lima, disputada no Peru, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0. Agora, jogando em sua casa, o Imortal busca reverter o placar para avançar às oitavas de final do torneio. Para isso acontecer no tempo regulamentar, a equipe tricolor terá de vencer por três gols de diferença.

O confronto diante dos peruanos será nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio.