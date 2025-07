'Prefiro ir para Júpiter', diz goleiro sobre jogar no Barcelona um dia

Do UOL, em São Paulo

Jogar no Barcelona é um sonho muito comum entre jogadores de futebol, mas este não é o caso do goleiro Ángel Fortuño. Ele joga no Espanyol, maior rival dos Culés e não tem o desejo de mudar de lado.

O que aconteceu

Ángel Fortuño prefere ir a Júpiter do que jogar no Barcelona. Ele fez a afirmação ao comentar a ida de Joán García, seu ex-companheiro no Espanyol, para o Barça.

Me pegou de surpresa. Sou Espanyol desde pequeno. Aqui estamos e seguiremos para sempre. Prefiro ir a Júpiter do que jogar no Barcelona. Ángel Fortuño, ao jornalista espanhol Javier De Haro

Fortuño é cria do Espanyol e está no time profissional desde o ano passado. Ele pode ganhar espaço com a saída de García para o Barcelona.

Joan García foi contratado pelo Barcelona nesta janela de transferências. O clube catalão pagou cerca de R$ 160 milhões para assinar com o goleiro espanhol. Ele era titular absoluto do Espanyol e, assim como o ex-companheiro, havia passado toda a carreira no time até então.