Gerson provoca Fluminense após vitória do Flamengo no clássico: "Tudo normal"

No Zenit, da Rússia, o meia Gerson provocou o Fluminense após a vitória do Flamengo no clássico deste domingo, através das redes sociais. Com gol de Pedro, o Rubro-negro venceu por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

"Tudo normal no RJ", escreveu Gerson nos stories de sua conta no Instagram.

Já aos 40 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou na primeira trave, Pedro apareceu livre para completar e marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados, três atrás do líder Cruzeiro. Por outro lado, o Fluminense fica na 8ª colocação, com 20 pontos.

Esse foi o terceiro Fla-Flu da temporada e o primeiro pelo Brasileirão. O Rubro-negro levou a melhor em duas oportunidades, com outros dois empates.

Ex-Fluminense e Flamengo

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Gerson teve passagens por Roma e Fiorentina antes de assinar com o Flamengo, em julho de 2019. Em duas passagens pelo Rubro-negro, o meia disputou 253 jogos, marcou 19 gols e deu 34 assistências, além de conquistar 11 títulos.

No dia 13 de julho, Gerson foi anunciado como novo reforço do Zenit, que pagou a multa rescisória para tirar o jogador do Flamengo. O meia fez sua estreia pelo clube russo, neste domingo, durante a vitória sobre o Rostov por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Russo.

Após começar no banco de reservas, Gerson entrou em campo no intervalo, no lugar do argentino Román Vega.