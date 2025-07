Garro desconversa sobre futuro e diz: 'Hora de fechar a boca e trabalhar'

Do UOL, em São Paulo

A baixa produção do ataque do Corinthians preocupa Rodrigo Garro. Após derrota para o São Paulo, o meio-campista criticou o desempenho alvinegro e afirmou que " agora é momento de fechar a boca, baixar a cabeça e trabalhar".

O professor [Dorival Jr] está fazendo trabalho importante, infelizmente no futebol se você ganha é bom, se perde é ruim. Hoje [contra o São Paulo] a gente não teve muita possibilidade de gols e, na minha situação, preocupa. Foi difícil. Mas a gente tem que continuar trabalhando, estamos numa posição na tabela em que ainda dá para brigar, colocar o time numa situação legal. Garro, meia do Corinthians

O Corinthians tem que brigar por coisas importantes. É um time muito grande para que aconteça essas coisas. Eu fico p..., chateado. Agora é trabalhar, acreditar no professor, no time. [...] Agora é momento de fechar a boca, baixar a cabeça e trabalhar.

O Corinthians é o décimo colocado do Brasileirão, com 19 pontos, e se prepara para enfrentar o líder Cruzeiro na quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília).

O que mais Garro falou

Desgaste físico: "Fiz uma recuperação de dois meses, quando meu joelho precisa de uma recuperação de seis meses para recuperar. Minha recuperação foi boa. Hoje a gente joga com isso, com a carga física, joga um clássico que é decidido nos detalhes físico, tático. Tem jogadores que jogaram 90 minutos pelo terceiro jogo. Não é uma desculpa, não quero dizer que a gente perdeu por isso. Temos que buscar um jeito de virar essa coisa, vai ser assim até o fim do ano".

De saída?: "É difícil para mim falar da janela de transferência. É difícil falar da situação do clube, da minha situação. Acho que não é o momento de pensar em mim, é o momento de pensar em um time".

"Trabalhando para que o clube esteja melhor": "Hoje estou jogando no Corinthians, estou me dedicando, estou trabalhando para que o clube esteja melhor. Não posso ter na cabeça ir embora ou essas coisas. Senão, vai atrapalhar meu trabalho e não quero que nenhuma coisa atrapalhe meu trabalho".