Fortaleza anuncia renovação com o volante Lucas Sasha

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do volante Lucas Sasha até o fim de 2026. O vínculo anterior se encerraria no fim da atual temporada.

Lucas Sasha é o líder em desarmes do Leão do Pici no Campeonato Brasileiro, somando 37 roubadas de bola, 14 interceptações e 12 afastadas de bola, segundo os dados do SofaScore.

"Um jogador super identificado com o Fortaleza com características importantes para qualquer time com muito pulmão, disposição e disciplina. É um atleta que se lesiona muito pouco, sempre foi útil ao Fortaleza desde quando chegou. Em 2022, participou de momentos importantes, tem o carinho de torcedor e identificação com a instituição", destacou Marcelo Paz, CEO do clube.

Lucas Sasha segue vestindo o Manto Tricolor até o fim de 2026! ??? Peça-chave no meio de campo, o volante é o líder em desarmes do Leão no Brasileirão e já soma 122 jogos, 4 gols e 3 assistências com o Manto Tricolor. Com títulos marcantes e participações históricas nos... pic.twitter.com/UMR804K06Q ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) July 21, 2025

Desde julho de 2022 no Fortaleza, o volante soma 122 jogos, com quatro gols e três assistências. Dois desses tentos foram marcados em finais do Campeonato Cearense, um deles conquistando o Pentacampeonato em 2023. Além disso, venceu a Copa do Nordeste de 2024

"Todos sabem que teve uma tentativa de uma compra do Athletico Paranaense, mas a resolução foi a permanência dele aqui. Certamente vai continuar sendo um jogador importante, útil dentro do elenco e do clube sempre tendo o respeito do nosso torcedor. Estamos felizes com a permanência dele e com certeza vai nos ajudar dentro de campo para terminar o ano bem", acrescentou Marcelo Paz.

Fortaleza: Próximo confronto

O Fortaleza de Lucas Sasha volta aos gramados no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.