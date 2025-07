Fla vê mais um titular perto de adeus e técnico admite pressa por reforços

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está perto de perder mais um jogador da espinha dorsal da equipe de Filipe Luís admite pressa para a chegada de reforços.

O lateral-direito Wesley tem em mãos uma proposta da Roma, da Itália, com prazo até hoje (21). Foram os reflexos da incógnita quanto ao futuro que o tiraram do clássico diante do Fluminense.

Já passei por essa situação que ele está passando, a ansiedade de saber o que vai acontecer com o futuro da vida dele. Não é só a carreira. O jogador fica ansioso, apreensivo e eu noto isso que não está com a melhor cabeça para jogar. Mesmo assim, ele se colocou à disposição da equipe se precisasse, conversei com ele e está bem. Filipe Luís, sobre Wesley

"Não é fácil conviver com tudo o que está em volta. Estou tentando ajudar da melhor forma. Existe a possibilidade real. Existem nomes [para substituir]", completou.

Wesley integra a atual equipe-base do Rubro-Negro. O elenco, após a Copa do Mundo de Clubes, perdeu o capitão Gerson, que se transferiu para o Zenit, da Rússia. Além disso, Filipe Luís teve ainda o desfalque de Pulgar, que teve uma fratura no pé direito.

O treinador admite a ansiedade para a chegada de novos nomes. Até o momento, neste meio do ano, apenas Jorginho chegou e já integra o grupo. O Fla tem negócio fechado também por Carrascal, do Dínamo de Moscou.

Esses assuntos são da diretoria. Meu trabalho é fazer o melhor rendimento com jogadores que estão na minha mão. Conversamos muitos, traçamos o perfil dos jogadores que procuramos, as características e posições. Com certeza, vão chegar reforços. Claro, como treinador eu quero (para) ontem. Mas sabemos que negociações, às vezes, não são fáceis. É assunto da diretoria. Enquanto isso, vou continuar trabalhando. Os jogadores que tenho são muito bons e hoje demonstraram.

No movimento contrário, a diretoria, recentemente, vetou a saída de Matheus Gonçalves, que tinha transação encaminhada para o Cruzeiro, e Victor Hugo, que se apresenta hoje (21) após o clube da Gávea desistir da negociação com o Famalicão, de Portugal.

Após o triunfo sobre o Fluminense, Filipe Luís lembrou a presença de jovens da base como opção no banco de reservas, mas ressaltou que a cúpula tem ciência das necessidades do grupo:

"A diretoria sabe do que a equipe precisa e está trabalhando para que isso aconteça".

No primeiro semestre, o Flamengo buscava prioritariamente um volante e um meia — para revezar com Arrascaeta — que pudesse jogar também como ponta. Na ocasião, a visão era que o elenco conseguiria segurar o calendário. Mas com o mercado da bola no meio do caminho, a cúpula busca acompanhar a nova rota.