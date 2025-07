Flamengo: cobrança de Filipe Luís teve efeito em Pedro? Colunistas debatem

A cobrança de Filipe Luís surtiu efeito em Pedro, que voltou a jogar e decidiu o Fla-Flu com um gol de carrinho?

No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar Pereira e Arnaldo Ribeiro debateram o retorno triunfal de Pedro e como o centroavante será utilizado por Filipe Luís de agora em diante.

Mauro Cezar: Pedro mostrou apetite que não vinha demonstrando

O episódio Filipe Luís e Pedro parece superado. O Filipe Luís comemorou loucamente o gol e eles se cumprimentaram. Não vão ser os melhores amigos, mas acho que a coisa vai ter uma convivência.

E acho que teve efeito. O Pedro participou de 17 minutos, duas finalizações, um drible, duas disputas de bola ganha — ele entrou com um apetite que não estava demonstrando. É só lembrar o último jogo dele, contra o Los Angeles, que foi muito ruim.

Ele admitiu que ficou treinando uma semana sem o mesmo afinco. A alegação me parece pueril — 'ah, eu vi os prints e fiquei chateado'. Pera aí, não é uma criança. É um adulto, um profissional muitíssimo bem remunerado. Tá na bronca? Chama lá o cara [o dirigente] e conversa, seja lá quem for o cara, né? Todo mundo sabe quem é.

Teve um efeito, vejamos daqui pra frente. Acho que o Filipe ganhou o grupo, os jogadores todos cumprimentaram o Pedro no final, eu entendi que é como um recado: é isso que a gente quer. O técnico cobra todo mundo e o outro não faz, vocês acham que os jogadores pensam o quê? Eu soube até de um jogador importante que teria se queixado durante um jogo com o técnico: por que ele estava fazendo e o outro não?

Mauro Cezar

Arnaldo: Agora cabe ao Filipe Luís aproveitar melhor o Pedro

O Pedro fez um golaço de centroavante. Essa bola, se não é um centroavante, ele não acredita, né? No segundo pau, tem o desvio do Léo Ortiz, e ele ataca a bola como um panzer [blindado alemão]. Não é fácil fazer esse gol, parece qualquer coisa, mas não é fácil fazer esse gol. Aliás, não é fácil fazer gol, e o Pedro sabe fazer gol.

Participar do jogo sem a bola, marcar a saída de bola do adversário, tudo isso é importante — fazer gol é mais importante. Então, agora com a paz, cabe ao Filipe Luís aproveitar melhor o Pedro também, porque o Juninho não é melhor, o Plata não é melhor, nenhum desses caras são melhores que o Pedro na função de fazer gols, que é um dos grandes problemas do Flamengo.

E foi importante também ouvir o Pedro, a insatisfação da exposição do nome dele pelo dirigente. E ele nem cita o Filipe Luís, né? Nem bem, nem mal. Ele não trata disso.

Agora, com tantos desfalques, com um elenco curto para três competições, com vários jogadores acima de 30 anos que têm lesões musculares recorrentes, o Flamengo vai precisar do Pedro em vários jogos. O desfecho acabou sendo a permanência do Pedro, o que é muito importante para o Flamengo para o que vem por aí.

Arnaldo Ribeiro

