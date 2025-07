Filipe Luís elogia Pedro, autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Fluminense: "Brilho recuperado"

O Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense, neste domingo, por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois do jogo, o técnico Filipe Luís elogiou o atacante Pedro, autor do gol da vitória, e deixou a polêmica para trás.

"Sobre o Pedro, já falei na outra coletiva. É assunto encerrado. Não tem polêmica nenhuma. Sou o mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz um gol. O futebol é maravilhoso e te dá essas oportunidades. Eu tenho um lema e que vivo diariamente que é: 'Não existe ninguém mais importante que a equipe, nem o Pedro, nem o treinador e nem ninguém que já passou pelo Flamengo'. A equipe precisa do Pedro e hoje precisou do Pedro. Gostei não só do gol, mas da forma como se comportou defensivamente, o brilho recuperado. Precisamos muito dele e estamos muito felizes. Muito mesmo", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNCEEEE O FLAMENGO!!!!! TUDO NORMAL NO RJ NAÇÃO! MAIS TRÊS PONTOS PRO MENGÃÃÃÃÃÃÃOOO!! MENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOoOoOOOOO#fimdejogo pic.twitter.com/PkFkiKFwdg ? Flamengo (@Flamengo) July 21, 2025

Depois de não ficar nem no banco de reservas nos dois primeiros jogos do Flamengo após o Mundial de Clubes, por falta de intensidade nos treinos, Pedro voltou a ser relacionado neste domingo. O atacante entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo, no lugar de Giorgian de Arrascaeta.

Aos 40, após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz desviou de cabeça e Pedro apareceu livre para balançar as redes, garantindo a vitória do Flamengo sobre o Fluminense.

"Tivemos poucos dias para nos preparar para esse jogo. Um dia e meio para treinar com quem jogou contra o Santos e algumas baixas. Jogar um clássico é sempre complicado. Contra o Fluminense é sempre difícil, impõe muitas dificuldades. Conseguimos uma grande vitória, muito importante para nossa caminhada", destacou Filipe Luís.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados, três atrás do líder Cruzeiro. Por outro lado, o Fluminense fica na 8ª colocação, com 20 pontos.

O Rubro-negro volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista.