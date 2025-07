"Faltam mais alguns detalhes", revela Anderson Barros sobre renovação de Abel no Palmeiras

A novela da renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras ganhou novos capítulos nesta segunda-feira, após a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Com contrato até o fim deste ano, o técnico português segue como prioridade da diretoria alviverde, e a expectativa é de que o novo vínculo ? válido até o fim de 2027 ? seja assinado em breve.

O diretor de futebol do clube, Anderson Barros, afirmou que o clube está otimista quanto à continuidade de Abel no comando da equipe. O cartola disse que restam apenas ajustes finais para o acordo ser selado.

"Espero que possa assinar o mais rápido possível. O Abel sabe da nossa vontade e das condições que nós imaginamos para esse período. Acho que as coisas vão caminhar de forma bem tranquila com relação a isso. Faltam mais alguns detalhes, mas acredito muito que a gente vai conseguir evoluir nessa questão", afirmou Anderson Barros, em entrevista ao programa Zona Mista, de André Hernán, no UOL.

Apesar do tempo à frente do clube ? desde 2020 ? e dos dez títulos conquistados, Abel ainda escuta críticas quanto a um possível desgaste ou fim de ciclo. Anderson Barros, no entanto, rebateu essa visão e exaltou o legado do português.

"Às vezes, ouvimos as pessoas dizerem que ele bateu no teto, chegou ao limite, mas o que é isso? O Abel tem escrito sua história e contribuído para que o Palmeiras escreva uma história em determinado momento do nosso futebol. É um profissional extremamente competente", destacou o dirigente.

A presidente Leila Pereira, que investiu mais de R$ 500 milhões em reforços para a temporada, é apontada como figura central nas decisões do departamento de futebol. Barros reforçou a cobrança interna da mandatária por resultados.

"Quem mais nos cobra, além de nós mesmos, é a nossa presidente. Ela nos cobra diariamente sobre o que precisamos atingir, e o clube nos oferece todas as condições. Tenho convicção de que vamos reencontrar o caminho que trilhamos nos últimos anos", pontuou Anderson Barros.

Por fim, o dirigente reforçou a confiança no projeto e pediu paciência à torcida: "Ao torcedor do Palmeiras, quero dizer: confie naquilo que está sendo feito. Não vamos deixar de errar, somos humanos, mas estamos fazendo um trabalho muito honesto".

Desde janeiro, Abel tem em mãos uma proposta para estender seu vínculo por mais dois anos. O único entrave, segundo o próprio treinador, é a inclusão de uma cláusula que permita sua saída caso não conquiste títulos no período. A presidente Leila Pereira, porém, resiste a essa condição.

Com a vitória no Allianz Parque, o Palmeiras chegou a 26 pontos e assumiu a 4ª colocação no Brasileirão. O próximo desafio é na quarta-feira, contra o Fluminense, às 19h (de Brasília), no Maracanã.