Ex-Real Madrid, Keylor Navas deixa Newell's Old Boys rumo ao Pumas, do México

A passagem do goleiro Keylor Navas pelo Newell's Old Boys chegou ao fim. Nesta segunda-feira, a equipe anunciou a venda do jogador ao Pumas, do México. A negociação girou em torno de 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões), de acordo com o time argentino.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción... pic.twitter.com/on5E4waRGJ ? Newell's Old Boys (@Newells) July 21, 2025

Aos 38 anos, o goleiro costarriquenho Keylor Navas estava no Newell's Old Boys desde. O arqueiro entrou em campo 16 vezes, sofreu apenas 11 gols e ficou oito jogos sem ser vazado.

Apesar do bom desempenho de Navas, o Newell's apontou que a decisão pela venda do goleiro foi tomada com base no "projeto coletivo" da equipe.

Com grande carreira no futebol europeu, Keylor Navas defenderá seu oitavo time na carreira. O goleiro foi revelado pelo Saprissa, da Costa Rica, e passou por Albacete, Levante e Real Madrid no futebol espanhol. Depois, defendeu o PSG, da França, e o Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de ir para o Newell's. Sua passagem mais marcante foi pelo clube merengue, onde conquistou três títulos da Liga dos Campeões e uma LaLiga.

Agora, Keylor Navas chega ao Pumas com a missão de reforçar o sistema defensivo da equipe, que sofreu seis gols nas duas primeiras rodadas do Campeonato Mexicano. A expectativa é que o técnico Efraín Juarez conte com a experiência do goleiro costarriquenho e, possivelmente, o escale como titular nas próximas partidas.

Leia o comunicado do Newell's Old Boys:

O Club Atlético Newell's Old Boys informa seus sócios e torcedores que o jogador de futebol Keylor Navas não faz mais parte do time profissional de futebol e continuará sua carreira no Pumas de México.

Esta decisão foi tomada com base na convicção de apoiar um projeto coletivo onde o comprometimento, o profissionalismo e o respeito aos valores do clube são pilares inegociáveis.

Acreditamos firmemente que para atingir nossos objetivos esportivos e pessoais, é essencial que todos os membros remarem na mesma direção, sempre priorizando o coletivo em detrimento do individual.

Nosso caminho é claro: união, esforço e pertencimento. Com esses valores, continuaremos trabalhando todos os dias para honrar a camisa e o sentimento do nosso povo.

O acordo representará uma compensação financeira ao Club Atlético Newell's Old Boys no valor de US$ 1.900.000, mais US$ 100.000 em variáveis pagas pelo Pumas, chegando assim a US$ 2.000.000.