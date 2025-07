Ex-craque português foi decisivo para Richard Ríos aceitar oferta do Benfica

O Palmeiras encaminhou a venda de Richard Ríos para o Benfica, em um negócio que deve chegar a 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões). O atleta chamou a atenção de muitos clubes europeus, mas um detalhe, além da oferta financeira, fez a diferença em favor dos portugueses.

Nome histórico do futebol de Portugal, o ex-meia Rui Costa é atualmente presidente do Benfica. Ele fez questão de conversar diretamente com Richard Ríos para convencê-lo da transferência.

Rui Costa não esteve no Brasil ? enviou o diretor esportivo Rui Pedro Braz. Porém, segundo informações do portal Mais Futebol, de Portugal, o dirigente apresentou todo o projeto do Benfica a Richard Ríos através de uma videoconferência.

Passagem pelo Palmeiras

Richard Ríos chegou ao Palmeiras em 2023, após uma grande campanha no Campeonato Paulista com o Guarani. Rapidamente ele ganhou seu espaço no Verdão e, em seu ano de estreia, disputou 53 jogos, com três gols marcados.

Nos dois anos seguintes, virou titular de Abel Ferreira e começou a ser convocado frequentemente para a seleção colombiana, onde é peça fundamental.

Ao todo, foram 138 jogos pelo Palmeiras, com 11 gols marcados e dez assistências. Ríos conquistou dois títulos pelo Verdão: o Campeonato Brasileiro de 2023 e o Campeonato Paulista de 2024.