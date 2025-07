Emprestado pelo São Paulo, Moreira integra elenco profissional do Porto na pré-temporada; veja lista completa

Nesta segunda-feira, o Porto começou sua preparação para 2025/26. Após temporada abaixo das expectativas, o técnico Francesco Farioli promoveu jogadores da base para melhorar o desempenho nos próximos meses. Uma das novidades no elenco profissional do clube é o lateral direito Moreira, de 21 anos, emprestado pelo São Paulo. O jogador vinha atuando no Porto B nos últimos meses.

Emprestado pelo São Paulo em janeiro de 2025, Moreira ainda não jogou pelos profissionais. Durante os seis meses em que esteve no Porto, o lateral jogou 11 partidas pela equipe B do clube português, que disputa a Segunda Divisão.

Moreira iniciou sua carreira profissional em 2022 e, durante os dois anos no São Paulo, conviveu com lesões e não conseguiu se firmar entre os titulares. Foram apenas 26 partidas com a camisa tricolor.

O Porto ainda conta com outros brasileiros no elenco relacionado para a pré-temporada. Além de Moreira, o atacante William Gomes, também revelado em Cotia, e o ponta Pepê, ex-Grêmio, estão entre os jogadores com quem Francesco Farioli contará para a pré-temporada.

A delegação do Porto está treinando na Riesneralm Arena Irdning, em Aigen im Ennstal, na Áustria. A equipe ficará no país até sexta-feira, quando volta para Portugal para começar os amistosos preparatórios. O primeiro teste do clube será neste domingo, às 14h (de Brasília), quando receberá o Twente no Estádio do Dragão, em Portugal.

Foto: Reprodução / Porto

Veja os relacionados do Porto para a pré-temporada:

Goleiros: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Fernandes;



Laterais: Martim Fernandes, João Mário, Moreira, Francisco Moura e Zaidu Sanusi;



Zagueiros: Nehuén Pérez, Dominik Prpic, Gabriel Brás e Zé Pedro;



Meio-campistas: Alan Varela, Stephen Eustáquio, André Oliveira, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tomás Pérez, Marko Grujic, Iván Jaime e Domingos Andrade;



Atacantes: Pepê, William Gomes, Borja Sainz, Brayan Caicedo, Deniz Gul, Danny Namaso e Samu Aghehowa.