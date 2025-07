Em ofício, Corinthians denuncia gritos homofóbicos da torcida do São Paulo à CBF

Nesta segunda-feira, a diretoria do Corinthians formalizou uma denúncia contra o São Paulo por cânticos homofóbicos proferidos por torcedores tricolores no Majestoso do último sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Luciano.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. O ofício, ao qual a reportagem teve acesso, foi encaminhado à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e à FPF (Federação Paulista de Futebol).

O clube do Parque São Jorge anexou ao documento vídeos que evidenciam os gritos preconceituosos vindos das arquibancadas do Morumbis. O cântico, que viralizou nas redes sociais, era o seguinte: "Gambá, me diz como se sente. Por que você gosta de beijar? Ronaldo saiu com dois 'travecos'. O Sheik selinho ele foi dar. Vampeta posou para a G. Dinei 'desmunhecou'. Na Fazenda de calcinha ele dançou. Não adianta argumentar. Todo mundo já falou. Que o Gavião virou um beija-flor".

O Corinthians também lamentou o fato de episódio não ter sido registrado pelo árbitro da partida, Anderson Daronco, na súmula. Em contato com jornalistas após o clássico, o gaúcho alegou que não ouviu os gritos homofóbicos.

O Timão, por fim, solicita que o STJD adote "medidas exemplares" para responsabilizar os envolvidos e evitar que casos como esse se repitam.

"O Corinthians manifesta sua mais veemente inconformidade e indignação com referidas condutas discriminatórias e confia que o STJD adotará, exemplarmente, medidas adequadas no sentido de responsabilizar os envolvidos e evitar a repetição de lamentáveis episódios", disse o clube, em um dos trechos do ofício.

Vale lembrar que, em 2023, o time alvinegro foi punido pela mesma infração, cometida pela torcida em um Majestoso, e chegou a jogar de portões fechados. O clube não recebeu público em uma partida contra o Vasco, disputada em julho daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro.

Já em junho deste ano, o Palmeiras também foi julgado pelo STJD por cânticos homofóbicos de torcedores direcionados ao atacante paraguaio Ángel Romero, em um clássico contra o Corinthians. Na ocasião, porém, o clube alviverde recebeu como pena uma multa de R$ 80 mil. O Timão considerou a pena branda e reclamou da punição por meio de um ofício.