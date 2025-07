Duelo de gerações! Ultimate encaminha Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz para o UFC Rio

A primeira luta feminina do UFC Rio foi encaminhada. Atletas do peso-palha (52 kg), Julia Polastri e Karolina Kowalkiewicz foram escaladas para medirem forças no card da 'Cidade Maravilhosa', programado para o dia 11 de outubro. Apesar de ainda não oficial, o Ultimate deve visitar o Brasil para promover um show 'Fight Night' - sem disputas de cinturão previstas. A informação do combate agendado para o evento foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

O confronto coloca frente a frente duas atletas que buscam recuperação na companhia. Em sua última aparição, Polastri batalhou, mas acabou superada por Loopy Godinez, em março deste ano. Já Kowalkiewicz, por sua vez, perdeu na decisão dos juízes para Denise Gomes na última vez que competiu no octógono mais famoso do mundo, em novembro de 2024.

Ex-desafiante ao cinturão da categoria, a polonesa, aos 39 anos de idade, já caminha para a reta final de sua trajetória no esporte. Doze anos mais jovem, Polastri, entretanto, dá seus primeiros passos e tenta se consolidar na principal liga de MMA do mundo. O clássico duelo de gerações entre as 'strikers' promete grandes emoções no card do UFC Rio.

Card ganhando forma

Por mais que ainda não tenha anunciado oficialmente seu retorno para o Brasil, o Ultimate já negocia outras lutas para o card do UFC Rio. Além do confronto entre Polastri e Kowalkiewicz, o evento da 'Cidade Maravilhosa' deve contar com outros nomes em ação, como Jhonata Diniz, Vitor Petrino e Lucas Rocha, o 'Fenômeno'. Ainda não se sabe, porém, quem será o responsável por liderar o show com a luta principal.

