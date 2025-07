Diretores de Flamengo e Bayer Leverkusen se reúnem no Rio de Janeiro

Diretores de Flamengo e Bayer Leverkusen se reuniram para um almoço no Rio de Janeiro no último domingo. À noite, a delegação alemã ainda foi ao Maracanã acompanhar a vitória do Rubro-Negro no clássico diante do Fluminense.

Na tarde deste último domingo (20), diretores de Flamengo e Bayer Leverkusen se reuniram em um almoço. Pelo Flamengo estiveram presentes o presidente Luiz Eduardo Baptista, o vice-presidente Flávio Willeman, o vice-presidente de relações externas Carlos Peixoto e o gerente de... pic.twitter.com/KWHA4WK2N2 ? Flamengo (@Flamengo) July 21, 2025

Pelo Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o vice-presidente Flávio Willeman, o vice-presidente de relações externas Carlos Peixoto e o gerente de relações institucionais Dekko Roisman marcaram presença no encontro.

Enquanto os alemães foram representados por: Fernando Carro, CEO do clube, Holger Tromp, diretor de comunicação, Simon Rolfes, diretor esportivo, e Markus Breglec, diretor de marketing e inovação.

Além do almoço, a delegação do Leverkusen foi ao Maracanã, no mesmo dia, acompanhar o clássico contra o Fluminense, que terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0.

Nesta segunda-feira, eles se reapresentaram ao Ninho do Urubu para seguir trabalhando.

Pré-temporada no Ninho

Vice-campeão da Alemanha na última temporada, o Bayer Leverkusen desembarcou no Brasil na última terça-feira para a pré-temporada no Rio de Janeiro. O elenco está usando o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para realizar os treinamentos.

Na última sexta-feira, os clubes se enfrentaram em amistoso. Na presença de alguns profissionais, a categoria sub-20 do clube carioca aproveitou o time misto definido por Erik Ten Hag e goleou os alemães por 5 a 1.

Além da preparação, a delegação do Leverkusen aproveitou a viagem para conhecer pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, iluminado com as cores do clube na noite do amistoso.