Davide Ancelotti valoriza primeira vitória no comando do Botafogo: "Condições difíceis"

Neste domingo, o Botafogo venceu o Sport, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O técnico Davide Ancelotti, que conquistou sua primeira vitória no comando do Glorioso, valorizou o resultado fora de casa e destacou jogadores que saíram do banco de reservas.

"Uma partida muito difícil. Se você vê o jogo, você não pode pensar que o Sport tem três pontos na classificação. Condições difíceis e o time se adaptou bem. Claro, estou conhecendo o elenco. Tenho que dar oportunidade a todos para mostrar. Muito feliz hoje não só com o Cuiabano, mas também os outros jogadores que tiveram os primeiros minutos como Rwan Cruz, Santi Rondríguez e Mateo Ponte. Todos deram algo ao time para ganhar", disse Davide Ancelotti em entrevista coletiva.

NA ALMA E CORAÇÃO! ??? COM GOL DE CUIABANO NO FIM, GLORIOSO VENCE O SPORT NA ILHA DO RETIRO E SOMA TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS NO BRASILEIRÃO! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/em72LUj4xg ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2025

Na Ilha do Retiro, Cuiabano marcou o único gol da partida já nos acréscimos do segundo tempo. O lateral esquerdo recebeu a bola na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu cruzado, no cantinho, para garantir a vitória do Botafogo.

Com o resultado, o Glorioso sobe para a 5ª posição, com 25 pontos, e se recoloca na briga pelo G4. Por outro lado, o Sport se afunda ainda mais na lanterna, com apenas três pontos, sendo o único time que ainda não venceu no Brasileiro.

"Claramente no futebol tem que defender bem também. É importante. O Botafogo era um time sólido defensivamente quando cheguei aqui. Claramente a mentalidade tem que ser ofensiva. Com bola, tentar criar oportunidades e colocar gente na área, mas o equilíbrio que temos sem bola tem que ficar porque isso é fortaleza do time que tem que ficar. Temos uma defesa muito boa. Hoje foi um jogo complicado para Marlon, para Kaio e Alexander Barboza. Temos que manter essa solidez na defesa porque assim a gente pode estar mais acima na classificação, com essa boa defesa", analisou Davide Ancelotti.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.