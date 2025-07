Flamengo: Danilo tem lesão na coxa e Plata dá sinais de tendinite

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tem mais dois problemas de ordem médica. Em boletim divulgado na tarde de hoje (21), o Rubro-Negro informou que Danilo tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita e Plata "apresenta sinais de tendinite" também na coxa direita.

Danilo foi substituído no decorrer do clássico com o Fluminense, no último domingo, e foi submetido a exames. Já o atacante, que foi escalado no time titular, sentiu um incômodo ainda no aquecimento e não atuou — Wallace Yan ocupou a vaga.

Veja o boletim divulgado pelo Flamengo

Alex Sandro. Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou trabalhos de fisioterapia no campo nesta segunda-feira (21).

Ayrton Lucas. Enquanto aguarda a cicatrização completa da ferida sofrida no confronto com o São Paulo, realiza trabalhos de força na academia do CT George Helal.

Danilo. Substituído na segunda etapa do clássico contra o Fluminense, no último domingo (20), realizou exame de imagem nesta tarde. A ressonância magnética apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

Erick Pulgar. Após realizar exame no Chile, que apontou boa evolução da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o jogador retorna ao Brasil nesta quinta-feira (24) para dar continuidade ao tratamento com a equipe médica do clube.

Michael. Segue em tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo.

Plata. Impossibilitado de participar do clássico contra o Fluminense no último domingo (20), quando sentiu dores no adutor da coxa direita ainda no aquecimento, foi examinado na tarde desta segunda-feira (21). O jogador apresenta sinais de tendinite no local e já está em tratamento com o Departamento Médico do Clube.